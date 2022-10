Price cap | Tabarelli | ' Non è negli interessi della Norvegia e Usa farci soffire così tanto'

Agenzia ANSA

- Il presidente di Nomisma: 'L'Europa si muove con molto ritardo, la prima idea era dell'Italia. Non siamo mai stati così deboli, e non possiamo fare la voce grossa ...Il Consiglio Europeo si riunisce oggi a Bruxelles per discutere la guerra in Ucraina ma soprattutto le misure per limitare il caro energia, il famigerato, proposto per primo da Mario Draghi che oggi parteciperà per l'ultima volta nelle vesti di premier italiano. Insieme a lui anche Antonio Tajani (ministro degli esteri in pectore) che corre a ... Scholz: 'Con il price cap l'Ue rischia di avere meno gas' Pur essendoci un calo del prezzo del gas non è detto che ciò si tradurrà in una riduzione immediata delle bollette. Vediamo di comprenderne meglio i meccanismi.