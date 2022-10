Premio del Pubblico Fs alla Festa del Cinema di Roma | ecco lo stand di Ferrovie dello Stato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Agenzia Vista), 20 ottobre 2022 Il Gruppo, guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris, è official sponsor delladeldi, dal 13 al 23 ottobre 2022, dove è presente unobrandizzato con il logo del Gruppo all'interno dell'Auditorium Parco della Musica. Per l'edizione 2022 sarà assegnato anche ildelFS al film più apprezzato tra quelli inseriti nella sezione Concorso Progressive– Visioni per il mondo di domani. Il vero protagonista delsarà quindi ilche avrà la possibilità di votare la pellicola preferita. Ilverrà assegnato nella giornata di Sabato ...