Premier League | lo United stende gli Spurs nell' infrasettimanale Ok il Liverpool

Tag24

I Red Devils battono Conte con Ronaldo ancora in panchina. I Reds vincono con gol di Nunez, rinviata Arsenal - ...Sullo stesso argomento Manchester United Cristiano Ronaldo e la dura allusione della sorella: "Tutto torna..." Ronaldo, addio a gennaio sempre più sicuro Il matrimonio tra il portoghese e lo United è ... Premier League, il programma di giornata • TAG24 I Red Devils battono Conte con Ronaldo ancora in panchina. I Reds vincono con gol di Nunez, rinviata Arsenal-City ...Ottava vittoria di fila (la 13ª in 14 gare) per i 'Gunners', che con un gol di Xhaka vincono il match rinviato a settembre per la morte della regina Elisabetta e archiviano così la pratica qualificazi ...