Premier League | Fulham-Aston Villa e Leicester-Leeds LIVE

Questo il comunicato dei Red Devils: "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita didi sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è ...... aveva subito ammaliato la Kop a inizio agosto con i gol segnati proprio ai Citizens nella Community Shields e al Fulham, con assist a corredo, nel debutto in. Darwin Nunez, prodezze e ...Questo il provvedimento del club, come riportato dal Daily Mail: "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il ...Il club ha deciso di intervenire nei confronti del portoghese dopo quanto accaduto nel match contro gli Spurs Manchester (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester Unit ...