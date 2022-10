Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2022 | “Insegnami il rispetto”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Quanto è distante dal Signore, vero e 'giusto giudice'! Lui 'libera dal male e porta in salvo, nei Cieli' (II lettura, 2Timoteo); 'non fa preferenza di persone e ascolta lapovero' (I ...... Ernesto Mandara, all'indirizzogruppo denominato 'Compagnia della Santissima Trinità', che da anni organizza momenti die iniziative religiose nella frazione farense di Corese Terra, ...Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 sarà l'alternanza tra le melodie eseguite da Daniele Bonacina al clarinetto e il silenzio ad esprimere un momento di raccoglimento. A seguire dalle 13.30 alle 14.00 la p ...“Ogni giorno sotto i missili russi trema la città di Zaporizhzhia. Vi chiedo, in particolare, di avvolgere con la preghiera questa città sofferente, ...