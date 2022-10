LA NAZIONE

Un uomo ha tentato di rubare l'orologio a un cittadino pratese di origini cinesi. Le urla della moglie e l'intervento dei passanti hanno fatto desistere il malvivente che poi è ...Undi pochi secondi con le urla di una donna cinese che grida aiuto ai piedi di un uomo ... Un tema di grande attualità acon numeri in ascesa nonostante ci siano anche vittime che subiscono ... Prato, il video della tentata rapina alla Castellina: cittadino aggredito, paura in strada Un uomo ha tentato di rubare l'orologio a un cittadino pratese di origini cinesi. Le urla della moglie e l'intervento dei passanti hanno fatto desistere il malvivente che poi è fuggito ...E' uscito il video ufficiale del nuovo singolo dei Maneskin "The Loneliest" girato al parco di Desio. In città è l'argomento più discusso. Intanto il frontman Damiano ha rivelato di aver rischiato di ...