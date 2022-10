Pozzuoli | donna trovata morta in casa | cadavere in stato di decomposizione

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione die i vigili del fuoco. Dopo aver più volte bussato al campanello e cercato invano i familiari dellaè stata forzata la porta d'...Dramma della solitudine atrovata morta in casa. Il decesso risalirebbe a oltre una settimana. È accaduto tutto attorno alle 15 di oggi quando, da uno stabile in via Maroder, è partita una chiamata ai ...Pozzuoli. Il corpo senza vita di una settantenne è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi in un'abitazione in via Solfatara, all'interno di traversa Maroder. A dare ...Dramma della solitudine a Pozzuoli, donna trovata morta in casa. Il decesso risalirebbe a oltre una settimana. È accaduto tutto attorno alle 15 di oggi quando, da uno stabile in via Maroder, è partita ...