Portogallo | Famalicao femminile nel caos | festini | molestie e ricatti Sospeso l’allenatore

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Messaggi,. Il tutto a sfondo sessuale, culminato in una festa a luci rosse. Sono questi gli elementi di uno scandalo che ha travolto il calcioportoghese. I fatti risalgono alla scorsa stagione, in merito ai quali spicca l’ultima testimonianza di una giocatrice del. Questa ha denunciato gli episodi al quotidiano Publico: “Dopo aver visto diverse colleghe raccontare lesessuali subite da un allenatore o da un dirigente, mi sono convinta a raccontare la mia storia. Lo faccio anche per il comportamento avuto dai dirigenti del mio club, che sono stati avvertiti e sono rimasti inermi” spiega la calciatrice. Nei documenti portati al vaglio della Federcalcio locale, che attraverso il Consiglio di Disciplina ha avviato un’inchiesta per accertare gli elementi ...

Commenta per primo Ilha sospeso qualche giorno fa il tecnico della squadra femminile, Miguel Afonso , per le accuse di molestie presentate da alcune calciatrici . Secondo la testimonianza di una giocatrice al ......00 PERU LIGA 1 - CLAUSURA Huancayo - Binacional 22:30 POLONIA EKSTRAKLASA Rakow - Legnica 18:00 Piast - Widzew Lodz 20:30LIGA PORTUGAL Arouca -21:15 ROMANIA LIGA 1 U Craiova ...Il Famalicao ha sospeso qualche giorno fa il tecnico della squadra femminile, Miguel Afonso, per le accuse di molestie presentate da alcune calciatrici. Secondo la testimonianza di una giocatrice al q ...È scoppiato lo scandalo in Portogallo. Come riporta TMW, dopo la sospensione di qualche giorno fa del tecnico della squadra femminile, Miguel Afonso, per le accuse di molestie presentate da alcune cal ...