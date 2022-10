Polonia vista Serie A | 14 «italiani» tra i preconvocati per il Mondiale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È unaItalia quella che si profila per ilin Qatar. Sono infatti ben 14 i calciatori provenienti dalle leghe italiane tra i pre-convocati del Commissario tecnico Czes?aw Michniewicz. Sono ben 47, poi ci sarà una scrematura. 13 i calciatori dellaA, uno anche dallaB ovvero Glik del Benevento. C’è, ovviamente, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski così come l’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik e Krzystof Piatek della Salernitana. Scontate anche la presenza del portiere bianconero Szczesny e di quello del Bologna Skorupski. Spera anche Dragowski, ex Fiorentina ora allo Spezia, la stessa squadra di Kiwior e Reca. C’è Bereszynski della Samp, pre-convocato anche il giovane Zalewski esploso con Mourinho alla Roma l’anno scorso. Tra i centrocampisti, oltre a ...

Il ct della nazionale polacca, Czeslaw Michniewicz, ha annunciato i nomi di 47 giocatori pre-convocati in vista del Mondiale in Qatar. L'elenco completo verrà diramato il 10 novembre.