Poliziotta stuprata e ferita a Napoli – Il LI SI PO | “Castrazione con bisturi ed espulsione immediata”

(Di giovedì 20 ottobre 2022), una giovanedopo aver terminato il turno di notte si dirigeva verso il porto dove aveva parcheggiato l’auto nei posti riservati alle forze dell’ordine. Sebbene si sia accorta di essere seguita non ha avuto il tempo di estrarre la pistola di ordinanza per difendersi, ed è stata tramortita da un aggressore con un colpo di pietra alla testa e poi violentata. Il presunto violentatore, uno straniero 23enne con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto da personale della Polizia di Stato. Laè stata ricoverata all’ospedale Cardarelli e dimessa dopo alcune ore. Al riguardo Antonio de Lieto, Segretario Generale Nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), ha dichiarato: “E’ intollerabile che si verifichino episodi di violenza sessuale, ad opera di stranieri. ...