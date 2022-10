Polestar 3 - La Suv elettrica dal vivo - VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Con la presentazione della3, il marchio svedese ha ampliato la propria gamma che a breve approderà in nuovi mercati strategici, tra i quali c'è anche l'Italia. L'ultima arrivata, una sport utility di grandi dimensioni, è proposta in Germania con prezzi a partire da 89.900 euro e verrà prodotta nel corso del 2023. Stiamo parlando di una Suv a cinque posti lunga 4,9 metri e con un passo di 2,98. Il bagagliaio, invece, ha una capacità variabile da 484 a 1.411 litri. Hi-tech. Come tutte le, anche la Tre è caratterizzata da un design moderno e dalle linee molto pulite. Il tetto di vetro è di serie, mentre gli interni denotano lo stampo minimalista tipico del brand scandinavo: qui spicca lo schermo verticale dell'infotainment da 14,5 pollici, mentre quello della strumentazione ha una diagonale di 9 pollici. Tanta la tecnologia a ...

Stiamo parlando di unaa cinque posti lunga 4,9 metri e con un passo di 2,98. Il bagagliaio, invece, ha una capacità variabile da 484 a 1.411 litri. Hi - tech. Come tutte le, anche la "...Ma non pensate che si tratti di unCoupé!3: in vendita a fine 2023 a partire da EUR 89.900 Torniamo alla3 che è stata appena svelata ma che non sarà in vendita prima della ...Con un bagaglio di tecnologie all'avanguardia (arriveranno anche i lidar), la svedese si affaccia sul mercato europeo: l'abbiamo vista da vicino a Parigi ...Polestar 3, il primo Suv elettrico ad alte prestazioni progettato su una nuova base tecnologica sviluppata e condivisa con Volvo è stato lanciato a Copenaghen. I materiali utilizzati ...