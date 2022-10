Poesia visiva | la risposta italiana alla Pop art in mostra alla Biblioteca provinciale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ in programma per il ventisei ottobre alle ore 15, presso la‘Mellusi’, il taglio del nastro di ‘‘, lasulla rivoluzione stilistica, comunicativa e culturale che ha segnato uno spartiacque nella storia delle arte in Italia nel Secondo Novecento. Sannio Europa, società in house che gestice e promuove la Rete museale, propone un percorso espositivo composto da oltre 60 opere tra collages, serigrafie, manifesti, libri d’artista e cataloghi provenienti dall’archivio della Cooperativa Le Macchine Celibi e da collezioni private. La lezione dell’avanguardia storica, i lasciti di correnti quali il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo rivivono nelle opere dei protagonisti dellache visse la ...

il Vaglio

Nel corso della sua intensa carriera anche il percorso di giornalista, drammaturga, artista...su Maria Grazia Calandrone " Scrive per Il Corriere della Sera ed è anche divulgatrice dia ...... tra passioni brucianti, carnali, e suggestioni di straordinaria, giocate tra sublime e ... Nell'insieme, l'opera affascina e convince, soprattutto per la messa in scena. A livello ... 'Poesia visiva, mostra alla biblioteca provinciale Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo il racconto di Orietta Berti, sarà la vol ...Dal 28 ottobre al 15 novembre 2022, per Rome Art Week la settimana dell’arte contemporanea, inaugura, negli spazi di Open Studio Patrizia Genovesi, la mostra video fotografica Ex machina, con la direz ...