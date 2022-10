Platek | «Serie A? Migliorare governance e diritti tv»

Corriere della Sera

Philip, il presidente americano dello Spezia, ha raccontato al Corriere della Sera la sua passione per il calcio e il buon momento della squadra ligure, virtualmente salva inA e che ieri è ...... invece si viene accolti da uno spazio verde, come si entrasse in una serra, dedicato a DOT ,... Esagono è un apparecchio di illuminazione disegnato da Maurizio Quargnale per, un prodotto ... Platek (Spezia), chi è l’americano che ha comprato il club Il presidente dello Spezia: «Siamo pratici: dobbiamo continuare a stare in A, allargare il marchio, diventare solidi e affidabili. Stiamo facendo un buon lavoro per competere con società ben più grand ...Philip Platek, il presidente americano dello Spezia, ha raccontato al Corriere della Sera la sua passione per il calcio e il buon momento della squadra ligure, virtualmente salva in Serie A e che ieri ...