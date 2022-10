Pizzeria Brandi di Napoli | chiuso dai Nas il locale che inventò la margherita

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Aperta dal 1760, è considerata la 'più antica del mondo'. Nel 2017, diventò patrimonio Unesco. In agosto l'Asl aveva riscontrato carenze igienico sanitarie che il titolare non ha mai ...

Aperta dal 1760, è considerata la 'più antica del mondo'. Nel 2017, diventò patrimonio Unesco. In agosto l'Asl aveva riscontrato carenze igienico sanitarie che il titolare non ha mai sistemato: pggi la chiusura ...A Napoli il Nas chiude lache inventò la Margherita Chiusa da Nas e Asl , a Napoli, l 'Antica, locale storico tra i più rinomati in città dove, secondo la tradizione, fu inventata nel 1889 la pizza Margherita . Secondo quanto riporta l'Ansa, 'le autorità nel corso di una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La pizzeria napoletana che, secondo la tradizione, ha inventato nel 1889 la pizza Margherita è stata chiusa da Nas e Asl. Le autorità, nel corso di una ispezione ad agosto, ...