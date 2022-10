Pimenta racconta | «Sempre voluto fare l’avvocato I calciatori con me…»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Rafaelaha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: ecco un’estratto delle sue parole Rafaelaha parlato in una lunga intervista a Sky Sport che andrà in onda domani. Eccone però un primo estratto. LE PAROLE – «Facevo l’insegnante di legge ma già lì ho iniziato a parlare di calcio, di legge sportiva. Non ho mai conosciuto un altro mondo dal punto di vista professionale. Il vantaggio è che i ragazzi sono molto aperti con me, si confidano. Da piccola ho, per rappresentare e difendere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

La prima volta davanti a una telecamera Si tratta della prima volta che Rafaelasidavanti alle telecamere . Ha iniziato fin da bambina ad appassionarsi a legge e sport. ' Facevo l'...al quotidiano inglese come è passata dall'essere docente di giurisprudenza a San Paolo, lavorare per il governo brasiliano sulla legislazione antitrust e studiare per un PhD, a ... Rafaela Pimenta, la signora del mercato: l'intervista in tv e streaming su Sky Rafaela Pimenta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: ecco un’estratto delle sue parole Rafaela Pimenta ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport che andrà in onda domani.Rafaela Pimenta ha ereditato l'impero di Mino Raiola. Non tutti sanno, però, quanto potere l'ex docente di giurisprudenza avesse già all'interno ...