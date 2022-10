(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le parole di Benedettaai Gazzetta Sports Awards SeeSicily. Benny è stata premiata come Donna dell'anno

La Gazzetta dello Sport

Le parole di Benedettaai Gazzetta Sports Awards SeeSicily. Benny è stata premiata come Donna dell'annoIl velocista parla della stagione trionfale bis e ricorda sempre la doppietta di: "Gli infortuni fanno parte del gioco, non è facile affrontarli, ma bisogna capire che un infortunio può essere ... Pilato: "Tokyo mi ha fatto crescere. E guardo già alla prossima impresa" Premiati Marcell Jacobs, Benedetta Pilato, Gregorio Paltrinieri, Fefé De Giorgi, Yeman Crippa, Xenia Palazzo, Giacomo Agostini, Zvone Boban, Bebe Vio, Vincenzo Nibali e il Milan ...Benedetta è sulla rampa di lancio: lo scettro dei 100 rana ai Mondiali e in Europa è suo. È lei il futuro dopo Federica Pellegrini ...