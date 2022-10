Piazzapulita | anticipazioni 20 ottobre 2022

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 20, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: la tenuta della maggioranza ostaggio di Berlusconi e del suo rapporto con Putin.: ospiti 20Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la storica Eva Cantarella; i giornalisti Francesco Borgonovo, Fabrizio Roncone e Alessandra Sardoni; il professore dell’Università Bocconi Tito Boeri; lo storico Franco Cardini; Laura Boldrini e Alessandro Zan. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.in streaming Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di ...

