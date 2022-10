(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo l’avvio deiTroilo evico Novelune, cantiere in vista anche per, l’ultimo dei tre immobili storici finanziati nell’ambito del “istituzionale di sviluppo” con i fondi stanziati dalla delibera Cipe 10/2018 meglio nota come”. Con un investimento di circa 4,5 milioni di euro, uno dei palazzi più iconici della Città Vecchia sarà recuperato e valorizzato secondo le indicazioni progettuali che prevedono la rifunzionalizzazione del complesso monumentale attraverso un restauro conservativo dei suoi caratteri storici e culturali e la promozione di un insieme sistematico di nuove funzioni, diversificate ai vari piani, che possano promuoverlo e dargli nuova vita come ...

Cronache Tarantine

Il paziente si deve sottoporre a un prelievo dal quale siun volume di plasma sanguigno autologo, con più piastrine rispetto alla normale quantità; il Prp rilascia fattori di crescita che ...Si svolgerà oggi e domani, 21 ottobre, all'di San Servolo (Venezia), la manifestazione "Giovani e Futuro: verso uno Sviluppo Sostenibile" ...cavallo tra la fine dell'Agenda 2030 ed un nuovo... Piano “Isola Madre”: firmato il contratto per i lavori a palazzo Carducci In evidenza Dopo l'avvio dei lavori a palazzo Troilo e palazzo vico Novelune, cantiere in vista anche per palazzo Carducci, l'ultimo dei tre immobili storici finanziati nell'ambito del "Contratto istituzionale di ...Prossima l’apertura del cantiere per recuperare lo storico edificio della Città vecchia, che ospiterà un bookshop, spazi espositivi e museali, negozi ...