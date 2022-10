Perché ci sono più zanzare ora che in estate | l’esperto | «Spariranno solo a dicembre»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’è finita, ma lecontinuano a restare. Non èuna sensazione di molti, ma una conferma che arriva dagli esperti. Diego Fontaneto, dirigente di ricerca del Cnr dell’Istituto di ricerca sulle acque (Cnr-Irsa) della sede di Verbania Pallanza, in un’intervista al Corriere della Sera afferma che le«forse più abbondanti adesso a metà-fine ottobre che in». Non, anche «molte piante e fiori stanno fiorendo adesso, mentre in, con il gran caldo e la siccità, erano entrate in una fase di stasi per risparmiare energie». Le motivazionimolteplici, da ricercarsi in primis nelle prime piogge,letrovano nelle pozzanghere e nelle riserve d’acqua ...