Per il welfare spendiamo meno della media Ue

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La cifra parla chiaro: 8.787 euro pro capire. A tanto ammonta la spesa annua per il sociale e per il. Non male si direbbe. Peccato chedecisamenterispetto a Paesi come Francia (12.093 euro), Belgio (11.948 euro), Germania (12.593 euro), Irlanda (10.015 euro), Svezia (12.845 euro), Finlandia (13.061 euro), Danimarca (16.843 euro), per non parlare del Lussemburgo (21.892 euro). Ammonta a 8.787 euro pro capire la spesa annua per il sociale e per ilin Italia Sono questi i dati che emergono dall’ultimo interessante studio di OpenPolis. Ciononostante, il nuovo governo a trazione meloniana vuole abolire la principale forma di assistenzialismo nostrano: il Reddito di cittadinanza. Con tutto quello che ne potrebbe conseguire. Basta dunque leggere fino in fondo i dati contenuti nel report per ...