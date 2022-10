Per i medici di base stavolta il bando va | le domande sono 59

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il concorso riservato ai giovani corsisti lanciato per coprire i 94 ambiti carenti. Presto in servizio, fino a 1.000 assistiti a testa. Marinoni: segnale positivo.

... nonché dalla mancanza di una regolare continuità assistenziale a causa dell'assenza digenerici e dell'insufficienza di infermiericoprire i turni'. Una situazione non più sostenibile ad ...Si tratta complessivamentel'AslTo3 di circa 80.000 dosi di vaccino, che verranno somministrate presso gli ambulatori deidi Medicina Generale e dei Pediatri di famiglia, presso le ...Otto medici all'epoca in servizio nei penitenziari di Pescara e Prato, rischiano di finire a processo, con l'accusa di omicidio colposo, in relazione alla morte del pentito Domenico ...Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma ricorda i rischi assicurativi della mancata formazione. "Il professionista sanitario che non ha raggiunto il 70% dei crediti del triennio non può essere co ...