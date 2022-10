Per annunciare l’acquisto da parte di Kanye West | Parler ha doxxato le e-mail degli utenti VIP

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Quando si invia unaa più persone (soprattutto se si tratta di una comunicazione “istituzionale”), si possono scegliere due modalità di invio: la prima è in Copia Conoscenza (CC), la seconda in Copia Conoscenza Nascosta (CCN). E quanto queste e-devono essere inviate a molteplici soggetti (che neanche si conoscono) è sempre preferibile utilizzare la seconda modalità per evitare che gli indirizzi dei destinatari non finiscano alla mercé di tutti. E, invece, i vertici dinon hanno adottato questa soluzione base e, inviando una comunicazione a tutti i membri VIP del portale social di estrema destra, ha – di fatto – diffuso gli indirizzidi tutti loro. LEGGI ANCHE >studia da wannabe Trump. E vuole comprarsiTutto è partito ...