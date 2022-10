(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Labitalia) - "In pensione solo con 41di contributidi età?: l'Inps sta facendo dei conti e li fa bene.se si fissa un paletto di uscita dal lavoro a 63". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Gi, docente di Economia della previdenza e dei sistemistici presso l'Università Cattolica di Piacenza.è stato anche direttore generale per le politiche previdenziali del ministero del Lavoro, consulente di vari ministri del Lavoro ed è membro del Social protection committee (Comitato consultivo per le politiche sociali dell'Unione europea). Un'ipotesi più realistica, dice, infatti, l'esperto, potrebbe ...

Il Tempo

... che 'determina per gli anni 2019 - 2021 un sostanziale incremento del numero diin ... L'Michele Raitano, ordinario di Politica economica alla Sapienza che ha di recente fatto parte ...... perché, per esempio, ledi chi non ha figli le pagheranno i figli di quelli che li hanno". Santa Laura/ Oggi 19 ottobre si celebra la Martire di Cordova A seguire, l'Leonardo ... Pensioni: economista Geroldi, "Quota 41 senza limite età costa troppo, meglio con soglia a 63 anni" (Adnkronos) - "In pensione solo con 41 anni di contributi senza limite di età Costa troppo: l'Inps sta facendo dei conti e li fa bene. Meglio se si fissa un paletto di uscita dal lavoro a 63 anni". L ...Riforma pensioni 2022: l'analisi di Giuliano Cazzola su Opzione uomo, la misura previdenziale a cui starebbe pensando Giorgia Meloni ...