Pedone investito a Casoria | motociclista si costituisce

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella serata di ieri un 45enne disi è presentato nella locale caserma dei carabinieri dichiarando di essere il responsabile dell’investimento delavvenuto l’altra notte. La vittima, un 64enne del posto, è stata travolta da una moto ed è deceduta prima di arrivare in ospedale. L’uomo è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria sottoposto ad esami tossicologici ed alcolemici. Il 45enne è indiziato dei reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incidente stradale mortale nella notte tra mercoledì 19 e gioved' 20 ottobre a Roma. Un'auto ha investito e ucciso un pedone, un ragazzo di 18 anni, su via Cristoforo Colombo, all'angolo con via Giustiniano Imperatore nel quartiere Ostiense. Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 19enne che si trovava sul marciapiede.