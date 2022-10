Patrizia Rossetti sta poco bene | il dolce gesto di Luca la lascia senza parole

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Andrà in onda questa sera un’altra puntata del Grande Fratello VIP 7 durante la quale il pubblico probabilmente, scoprirà anche qualcosa che si è perso strada facendo, nonostante la diretta sul 55 e i vari day time. Sui social in queste ore sta circolando un video che è diventato virale e che mostraparlare con Wilma Goich. La regina delle televendite spiega alla cantante che purtroppo non è stata molto, nulla di grave, problemi con la pressione ma si sa, quando si è lontani da casa, tutto si amplifica. Racconta che è stata visitata, che le hanno dato anche dei farmaci e spiega che la persona che le è stata vicino in questo momento per lei sicuramente non facile èSalatino.aveva capito che il romano è un bravissimo ragazzo ma non si aspettava un ...