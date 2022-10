Parlamento Ue chiede punti di ricarica per veicoli elettrici ogni 60 km

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per aiutare l'Unione Europea a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica, gli eurodeputati chiedono stazioni diper le auto elettriche60 km e minori emissioni delle navi.IlEuropeo ha infatti adottato la posizione negoziale sulla proposta legislativa per la diffusione di stazioni di rifornimento per auto, camion, treni e aerei alimentati da combustibili alternativi (come l'tà o l'idrogeno) e per sostenere la diffusione deisostenibili. Le nuove norme fanno parte del pacchetto “Pronti per il 55% nel 2030”, il piano dell'UE per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.Il testo legislativo è stato adottato con 485 voti favorevoli, 65 contrari e 80 astensioni.I ...