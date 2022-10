Parigi | caccia le cliente ucraine poi il dietrofront | da viva Putin a Putin testa di | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilha iniziato a girare sui social e ha indignato molti ucraini e non solo. Due donne, rifugiate, entrano in un ristorante di, il Cosy Montparnasse, e vengono accolte in malo modo dal gestore che ripete "". Il caso scatena il web con utenti ucraini che hanno proto a suon di recensioni per affossare sui siti specializzati il locale, mentre dal canto loro altri utenti russi hanno fatto altrettanto per farlo risalire in classifica. In unrilanciato dall'account Twitter ucraino ?????, poi, va in scena la retromarcia del ristoratore il quale riceve la visita di unmaker piuttosto incalzante che prima lo induce a dire cheè una "di c***o", ...