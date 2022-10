Pallavolo | Vero Volley Milano si presenta | obiettivo Serie A1 e Champions da protagoniste

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. - (Adnkronos) - Continuare a essere protagonista inA1 e per la seconda volta consecutiva nella CEVLeague. Sono ambiziosi gli obiettivi della, che questa mattina nel capoluogo lombardo hato la sua prima squadra femminile. Le vice campionesse d'Italia in carica di coach Marco Gaspari, battute da Conegliano nelle finali scudetto, in cabina di regia ripartono dalla confermatissima Alessia Orro, nuovo capitano, e dalla new-entry Letizia Camera. Al centro, confermate la centrale USA Dana Rettke e Sonia Candi, sono arrivate la campionessa d'Italia Raphaela Folie e Jovana Stevanovic, oro Mondiale con la Serbia. In diagonale con le palleggiatrici, sarannola talentuosa statunitense ...

... durante la presentazione, così si è espressa Alessandra Marzari, presidente del Consorzio... Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che lanon debba essere confinata come ...Questa stagione, inoltre, presenta un'altra novità: la squadra, infatti, cambia nome, diventandoVolley Milano, in vista di un trasferimento più stabile da Monza al capoluogo lombardo. Cambierà ...Sono ambiziosi gli obiettivi della Vero Volley Milano, che questa mattina nel capoluogo ... Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che la pallavolo non debba essere confinata come disciplina ...Da ieri è finalmente online il nuovo sito della Lega Volley Femminile! Un cambiamento importante, una nuova vita per un sito che manterrà tutte le caratteristiche e i dati del precedente con una nuova ...