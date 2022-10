Padova | tre ragazzi della stessa compagnia morti in 13 mesi

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A Cadoneghe, in provincia di, sonotreche si conoscevano in poco più di un anno. A riportarlo è il Corriere del Veneto: il primo è Henry Amadasun, 17enne di origini nigeriane, che il 18 settembre del 2021 si è gettato nel Brenta lanciandosi dal ponte che collega il comune al quartiere Torre di. Ahmed Joudier, 15 anni, ha fatto lo stesso il 24 aprile 2022. L’ultima morte è di lunedì 17 ottobre: il 18enne Vlad Andrei Lacatus ha perso la vita in seguito a un’overdose di metadone. Nella zona, si pensa che questi avvenimenti potrebbero essere collegati. Vi raccomandiamo... Dal 2020 in Texas sonooltre 100 bambini seguiti dai servizi sociali 100 bambiniin due anni: non è un ...