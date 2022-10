Oroscopo di Paolo Fox del 20 ottobre 2022 | Sagittario fortunato | allarme rosso per il Leone

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con l’diFox di oggi, come andrà questo 20? Scopriamolo insieme. ArieteLa giornata di oggi sarà molto più leggera rispetto a quella precedente. Anche se il lavoro sarà tanto, non vi sentirete stanchi perché pieni di energia. ToroUn po’ di tensione in famiglia potrebbe crearvi un po’ di malumori. A lavoro sarete nervosi per via dei troppi impegni. Avete voglia di libertà. GemelliQuesto giovedì sarà il vostro giorno: gli astri vi sosteranno in tutti i settori. Sarete nella classica botte di ferro, per questo dovete approfittarne. CancroOggi le emozioni saranno ballerine, pertanto potreste essere un po’ critici nei confronti del partner, ma in serata recupererete con un atteggiamento dolce e affettuoso. Se siete liberi professionisti, è arrivato il momento ...