Opposizioni divise da Mattarella Letta | Governo atlantista ed europeista o non durerà

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La prima giornata di consultazioni, al Quirinale, trascorre senza grandi sorprese. Ad aprire le danze, nella loggia d'onore, sono come da prassi i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Sergioha poi un colloquio "cordiale", al telefono, con il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. I primi gruppi a sfilare sono quelli delle Autonomie e i gruppi Misti di Camera e Senato. "Vista la lista dei ministri, i partiti dovranno esprimersi e decidere. Siamo partiti diversi ma l'orientamento di tutti noi è di votare contro la fiducia", dice Julia Unterberger, che guida il gruppo Autonomie a palazzo Madama. "Il nostro non sarà un voto di fiducia, nel senso che non voteremo sì, ma questo non significa necessariamente che voteremo no. Stiamo valutando e non è del tutto esclusa la nostra astensione, perché aspettiamo di ...