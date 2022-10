Il Sole 24 ORE

Settemila medicisalvano la vista a un milione e mezzo di persone ogni anno, effettuando 20 milioni di visite oculistiche con capacità e competenza. Dal 16 al 19 novembre, si terrà a Roma il ...... per integrare ospedali e territorio, con la compresenza medici di medicina generale, diabetologi, cardiologi, nefrologi,, associazioni di volontariato'. 'Questo accoratodella Simdo ... Oculisti, appello Soi a politica: non siamo Cenerentola del SSN - Il Sole 24 ORE Il Presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella, durante la conferenza stampa di presentazione del 101° Congresso Soi: "Il Governo, nonostante la crisi delle risorse, deve agire co ...Roma, 20 ott. (askanews) - La Società Oftalmologica Italiana chiede al nuovo governo l'impegno morale per accendere la luce sulle difficoltà economiche e organizzative che impediscono all'oculistica ...