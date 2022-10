Obbligazioni Carnival rendimento di oltre il 10% ma il rating è spazzatura

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sei a caccia diad altoe in nome del guadagno sei disposto anche a farti carico di un profilo di rischio che vail normale? Questo articolo è fatto apposta per te vuoi inserire in portafoglio bond consuperiore al 10% anche se ciò implica correre un rischio molto alto. Nei giorni scorsi sono state collocate nuovecondel 10,75% che vaogni media e soprattuttol’attuale livello di inflazione. Ma se c’è uncosì alto è perchè la compagniaha oramai unridotto a. Ognuno però vuol fare ciò che vuole con i suoi soldi compreso acquistare ...