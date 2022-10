Nuovo governo | lista dei ministri è quasi pronta | resiste Valditara all’Istruzione | ma attenzione a Bernini Giuramento già domenica?

Sky Tg24

, il calendario delle consultazioni al QuirinaleCosì la presidente dei senatori di Azione - Italia Viva Raffaella Paita dopo aver partecipato al Quirinale alle consultazioni pedr il. "Faremo un'opposizione leale e intransigente - ... Nuovo governo, consultazioni. Letta: Mattarella garante. Calenda e Conte: no sconti. LIVE Oggi in via della Scrofa la nuova premier in pectore e il Cav potrebbero siglare l'intesa. Ma intanto in Fi c'è chi minaccia l'appoggio esterno. Il pressing della nuova premier in pectore sui figli de ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...