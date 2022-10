Novembre | parte la prevenzione sul tumore alla prostata Ma per i camionisti viaggia già da mesi

(Di giovedì 20 ottobre 2022)è il mese in cui più che in ogni altro si accende l'attenzione sulla salute maschile e, in particolare, sullacontro ilche oggi, se diagnosticato in tempo, ...

LaVoceDiGenova.it

Ma c'è chi ha deciso di non attendere "l'appuntamento" diper combattere con la miglior "... in grandissimauomini, l'ha fatta "partire" a maggio, con una serie di appuntamenti (il ...Foto: Discovery+ A, su Rai 2anche Non sono una signora . Che mi dici Eri stato interpellato per farneSì, ma coincideva con gli impegni di Drag Race . E poi, visto che sono ... Dall'8 novembre parte la rassegna Pianeta Varda al Cinema Sivori 182 euro è la spesa media stimata, secondo una survey di MediaWorld condotta da Mediaplus. Più di un italiano su due farà shopping a prezzi scontati ...Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata oggi a Milano la campagna 'Oltre le apparenze', dedicata alla malattia psoriasica, promossa da Janssen Immunology in collaborazione con ...