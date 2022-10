Non solo governo | ma il futuro dell’Italia Le parole di Berlusconi lette da Cangini

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La vittoria e i gesti. Le dichiarazioni degli ultimi giorni, chiaramente, mettono in difficoltà nonilma anche Giorgia Meloni, che ha evidentemente una certa fretta, mista ad ansia, di prepararsi al primo giorno di scuola. Si può immaginare una leggerezza di chi ha detto quelle, oppure c’è premeditazione? Oppure, ancora di più, c’è una non sufficiente conoscenza del momento complicatissimo in cui ci troviamo tra caro bole chiaramente il rischio di scostamento che non può esserci? Crinale irto “Diciamo che non saprei rispondere alla domanda, ma quello che so – dice a Formiche.net Andrea, già parlamentare di Forza Italia, ora in Azione – è che siamo in uno stato d’eccezione: l’Italia sta attraversando una congiuntura difficilissima. Tutti i motivi di crisi che già ...