Non è vero che in Italia è vietato chiamare un figlio Benito o Adolfo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Navigando su Internet vi sarete probabilmente imbattuti in alcuni articoli contenenti presunte liste di «nomi vietati in», tra i quali figurano personaggi di fantasia come il cartone animato Doraemon e Joey Tribbiani (protagonista della serie tv Friends), multinazionali come Ikea e svariati personaggi storici. Queste liste sono tutte molto simili tra loro e, benché non sia mai esplicitata la fonte dell’informazione, sostengono che la leggena vieti di imporre a unanche i nomi “” e “”, a causa del riferimento agli omonimi dittatoriMussolini e Adolf Hitler. Si tratta di una notizia falsa, vediamo perché. Che cosa dice la leggeInnanzitutto, l’articolo 6 del codice civile stabilisce che «ogni persona ha diritto al nome che le è per legge ...