“Non è possibile” Sport sotto choc | il campione trovato morto | aveva 18 anni

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Samuel Westmoreland, promessa del football americano e attualmente in forza alla squadra della Mississippi State University, èil 19 ottobre. Nativo di Tupelo, Mississippi, Westmoreland avrebbe compiuto 19il 21 ottobre. Si stava laureando in tecnologia industriale presso lo stato del Mississippi.Sconosciute le cause della morte. Tantissimi i messaggi di cordoglio. “La Mississippi State Athletics Family ha il cuore spezzato dalla morte improvvisa di Sam Westmoreland”, ha dichiarato l’allenatore dei Bulldogs Mike Leach in una dichiarazione. “Sam era un figlio amato, fratello e compagno di squadra, e un giovane straordinario con un futuro illimitato”. “Sarà sempre ricordato e sentito profondamente mancato da tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. L’intera famiglia MSU piange mentre i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a la ...

