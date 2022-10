Netflix | gli abbonati tornano a crescere Bene Dahmer e Stranger Things 4

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 20 ottobre 2022)tira un sospiro di sollievo. Dopo due trimestri in cui si è registrato un calo degli, la piattaforma streaming è riuscita ad invertire la rotta: 2,41 milioni le nuove sottoscrizioni (si stimava una crescita di un milione) per un totale di 223,1 milioni diin tutto il mondo. Alla comunicazione, le azioni sono balzate di oltre il 15%. Si sono aggiunti circa 100.000negli Stati Uniti e in Canada, 570.000 in Europa, Medio Oriente e Africa, 310.000 in America Latina e 1,43 milioni nella regione Asia-Pacifico. Tuttavia l’utile del terzo trimestre diè sceso a 1,398 miliardi di dollari, ovvero 3,1 dollari per azione, rispetto agli 1,449 miliardi di dollari, ovvero 3,19 dollari per azione dell’anno scorso. In crescita i ricavi. Il ...