Nemmeno inglesi e spagnoli possono resistere al gusto Buontalenti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In ogni città ci sono negozi che con il tempo sono diventati dei punti di riferimento; pasticcerie, gastronomie, forni che tutti conoscono. Realtà, spesso a conduzione familiare, che si tramandano di generazione in generazione. A Firenze quando si parla di gelato, il pensiero va sicuramente alla gelateria Badiani, conosciuta da tutti per il. Un’impresa familiare che in questi giorni ha festeggiato i 90 anni di attività all’ombra della Cupola del Brunelleschi, ma anche di quelle del Big Bang e della Sagrada Famiglia. Perché oltre al punto vendita di via dei Mille a Firenze, dal 2016 la storica gelateria si è ingrandita aprendo 9 negozi a Londra e 2 in Spagna. «La storia di Badiani – spiega Alice Gruni, Head of Business Development – inizia nel 1932 vicino allo stadio di Campo di Marte a Firenze dove Idilio Badiani aprì il suo punto ...