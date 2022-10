Neja | chi è la cantante | età | carriera | canzoni | oggi | marito | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche, all’anagrafe Agnese Cacciola, nota cantautrice italiana, che si racconterà a cuore aperto: dallaalla vita privata. View this post onA post shared by(@.official) Dagli esordi al debutto dicomeè nata a Rivoli il 15 agosto del 1972 e si è appassionata fin da piccola alla musica: ha iniziato a suonare pianoforte, poi si è iscritta a scuola di canto e ha preso parte a gruppi jazz e gospel, esibendosi in vari locali della sua città. Nel 1996, però, ...