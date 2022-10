NBA 2022 | i risultati della notte 20 ottobre | esordio da incubo per Nets e Heat Banchero perde | ma è una prima da record!

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nellaitaliana si è disputata la seconda giornatastagione-2023 di NBA e in campo sono scese ben 24 squadre. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vincono i Detroit Lions la sfida con gli Orlando Magic per 113-109, ma la notizia del giorno porta il nome di Paolo. Il rookie con il passaporto italiano chiude la suapartita in NBA con 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, numeri che hanno subito ricordato gli esordi di campioni come James LeBron. Vittoria esterna, invece, per i Washington Wizards, che espugnano il campo degli Indiana Pacers 107-114 in un match che li ha sempre visti avanti nonostante i 26 punti di Tyrese Haliburton. Successo anche per i Toronto Raptors, che superano di misura i Cleveland Cavs 108-105 in un match a due facce. Canadesi che volano nel primo ...