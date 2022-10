Nazionale Italiana Rugby | Venditti | “Il gruppo è giovane | ma con atleti responsabili”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il team manager dellaazzurra di, Giovanbattista, ha parlato in vista della sfida tra Italia e Australia, valida per l’Autumn series test match, in programma il 12 novembre allo stadio Franchi di Firenze. Ecco le sue parole: “E’ un momento sicuramente importante. Siamo all’inizio di un ciclo cominciato un anno e mezzo fa con il nuovo staff tecnico. Siamo ad un anno da un importantissimo palcoscenico come quello del Mondiale, ilquindi ad ampio raggio: ci dà tanto di cui sperare, poi nel frattempo ci son le criticità di un. La squadra comunque lavora alla grande: nonostante laetà sono molto. Uno degli aspetti di quando hai una squadra ...

Libero Tv

... il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazionepensato per il risparmiatore ...piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa)......di quella stimata nella popolazione generale. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle IST nel nostro Paese, sarebbe auspicabile la pianificazione di una strategia... Nazionale Italiana Cuochi: "Siamo pronti per la Coppa del Mondo Sarà un autunno caldo per i prezzi e gelido per i consumi. L’inizio della stagione è caratterizzato da molteplici criticità, a partire dai segnali di recessione che accomunano i Paesi come l’Italia es ...Da lunedì 14 a giovedì 17 novembre 2022 si terrà una nuova emissione del BTP Italia, Vediamo se conviene e quali sono le sue caratteristiche ...