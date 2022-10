Navalny | in Russia aperto nuovo caso | rischia altri 30 anni di carcere

... e non lo faremo nemmeno noi." La guerra di aggressione ingiustificata dellacontro l'... il Parlamento ha assegnato il Premio al politico russo e attivista anticorruzione Alexei...were awarded the European Union's top human rights prize Wednesday for their resistance to's ... Imprisoned Russian opposition leader Alexeiwon it last year.'This award is for those ...(Adnkronos) – Contro Aleksei Navalny è stato aperto formalmente un nuovo caso giudiziario per cui rischia, se condannato, altri 30 anni di carcere. Il dissidente è accusato di aver promosso il terrori ...Il massimo riconoscimento assegnato dall'Eurocamera per la libertà di pensiero verrà consegnato il 14 dicembre nell'emiciclo ...