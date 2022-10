Napoli | stabilito l’avversario per gli ottavi di Coppa Italia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà la Cremonesedelneglidi. La compagine di Alvini ha avuto la meglio sul Modena, formazione di serie B, solo ai supplementari e con gli ospiti ridotti in dieci per l’espulsione di Magnino dopo appena 22? di gioco. Il match dello “Zini” si è chiuso sul punteggio di 4 a 2, con i padroni di casa avanti di due reti grazie alle marcature di Okereke e Afena-Gyan. I canarini di Tesser hanno rimontato nell’arco di un minuto, accorciando le distanze su rigore e pareggiando subito dopo una doppietta di Diaw. Nell’extra time decisiva un’altra doppietta, questa volta di Sernicola che ha permesso alla Cremonese di staccare il pass per il turno successivo e per sfidare gli azzurri di Spalletti. Il ...