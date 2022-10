Napoli | poliziotta violentata al porto | preso l’aggressore

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È stato arrestato all’alba l’uomo, di origini bengalesi, che nella notte di mercoledì 19 ottobre avrebbe aggredito e violentato una donna nella zona deldi. La giovane, come ha raccontato ai colleghi che l’hanno successivamente soccorsa, aveva appena finito il turno al commissariato e stava raggiungendo la sua auto quando è stata colpita in testa alle spalle con una pietra. Dopo averla ferita, l’uomo l’ha abusata sessualmente per poi dileguarsi. La vittima è poi riuscita a chiedere aiuto ed è stata portata all’ospedale Cardarelli per essere visitata. Le indagini sono partite dal suo racconto dei fatti e hanno permesso alla polizia di individuare l’uomo che avrebbe commesso la violenza, che ora è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata. Dopo una notte di ricovero, la donna è stata dimessa ...

