Napoli | la panchina inclusiva per disabili | “Opportunità per socializzare insieme”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cosa si fa con uno spazio vuoto, che separa qualcosa? Lo si riempie! E se quello spazio vuoto diventa un modo per includere qualcuno che prima invece veniva lasciato in disparte allora tanto meglio. Aè nata così la primaper persone contà, all’insegna dell’inclusione, dove ai lati ci sono le classiche sedute e al centro uno vuoto pronto ad essere riempito con la sedia rotelle. Un’iniziativa che, a Capodimonte, segue il modello di altre panchine simili sparse per l’Italia, come quella a Macerata, chiamata simbolicamente “Libera… mi” e piazzata a febbraio scorso. La nuovaunarotta e abbandonata è stata ristrutturata e diventa uno spazio di inclusione per persone contàUn progetto ...

La Repubblica

... ottenendo soltanto 1 vittoria; Gasperini (che ha avuto Juric come vice) è rimasto inper ... Luciano Spalletti (allenatore) 26. Abel Ferreira (allenatore Palmeiras) 25. David Moyes (...Sulla, il nome che ha come obiettivo la Juventus è solo uno: Marcello Lippi. Perché proprio lui Al toscano è bastata una stagione aper finire sulla lista degli allenatori più ... A Napoli spunta la "panchina per disabili": così ne è stata recuperata una, vandalizzata da tempo SERIE A - La Juventus si affida a Milik e Vlahovic, Inzaghi ritrova Lukaku (partirá in panchina), Gasperini convoca Zapata. Nel Milan si candida De Ketelaere.L’ex Fulham era stato individuato dallo Special One come profilo ideale per il centrocampo Nell’estate del 2021, la prima di José Mourinho sulla panchina giallorossa, Zambo Anguissa era stato indicato ...