Napoli | infortunio Sirigu | le ultime novità su Anguissa in vista di Roma-Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Salvatoreha subito unin allenamento. Ilprepara la sfida con laconche cerca di recuperare.dal Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra di Spalletti sta preparando la sfida con la. Una gara importante di alta classifica, con gli azzurri che sono al primo posto in Serie A, mentre ladi Mourinho è al quarto posto ma viene da sette vittorie nelledieci partite. Come fa sapere il sito ufficiale della SSCN la squadra in mattinata ha svolto lavoro sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ...