Napoli | dopo Kvicha Kvaratskhelia Giuntoli acquista un altro potenziale fenomeno

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il dirigente sportivo della SSC, Cristiano, nelle ultime settimane è stato portato alla ribalta per l’acquisto e la scoperta di, attaccante azzurro arrivato in Campania per solo 10 milioni di euro ed ora un punto di riferimento della squadra. Nei giorni scorsi, il dirigente azzurro, ha concluso unaffare a L'articolo