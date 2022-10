MotoGP | Marc Marquez | “L’anno prossimo sarò più forte | Bagnaia può vincere il titolo a Sepang”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) E’ unche ha ritrovato vigore dopo il GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista di Phillip Island l’iberico ha sfiorato la vittoria, giungendo secondo per pochissimo alle spalle della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Un segnale che l’iberico, dopo i tanti problemi fisici, sta ritrovando la condizione migliore e in questi ultimi GP delpotrebbe essere uno degli arbitri della sfida per ilmondiale tra Francescoe Fabio Quartararo. Il pilota piemontese della Ducati comanda con 14 lunghezze di margine nei confronti del transalpino della Yamaha e ha quindi l’opportunità anche di chiudere i giochi nel weekend di(Malesia). Ecosa farà? Lo spagnolo ha espresso il suo pensiero, ai ...